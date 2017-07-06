Xiaomi Mi Mix 2 bomba gibi geliyor!

Xiaomi Mi Mix'in bu yılki versiyon şimdiye kadar birçok sızıntı ve söylenti konusu olmuştu. Nisan ayında, GearBest'in web sitesinde cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya koyan liste yer aldı.

Ve şimdi, Xiaomi Mi Mix 2’ye ait olduğu iddia edilen bir GFXBench listesi yayınlandı. Liste telefonun, Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM de dahil olmak üzere bazı özelliklerin doğruluğunu teyit etti.

Listede ayrıca, birimin Android Nougat'ı (sürüm 7.1.1) çalıştırdığı da belirtiliyor. Xiaomi Mi Mix 2 128GB ve 256GB depolama seçenekleri, 19MP/13MP kamera ve 2540x1440px çözünürlüklü 6.4 inç AMOLED ekran gibi özelliklere sahip olacak.. Cihazın 4,500mAh bataryayla dgeleceği söyleniyor.