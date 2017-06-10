Xiaomi Mi Mix 2 böyle olacak!

Geçen yıl tanıtılan Xiaomi Mi MIX, 2016 yılında piyasaya çıkan en ilginç akıllı telefondu. Cihazın selefi Mi MIX 2‘nin bu yıl tanıtılması bekleniyor ve telefon hakkında sızıntı bilgiler ve görüntüler gelmeye başladı.

Cihazın ön ve alt kısmını gösteren yeni konsept görüntüler, çok az üst ve alt çerçeve ile kavisli bir ekranı ortaya koyuyor. Minimum üst çerçeve, cihazın kulaklığını, ön yüz kamerasını ve muhtemelen bir ışık sensörünü içeriyor.

Resimler aynı zamanda, cihazın sağ tarafında yer alan bir güç düğmesi ve ses tuşlarını gösteriyor. Alt kısmında olduğu gibi cihazın USB Type-C bağlantı noktası, hoparlörü ve mikrofonu bulunuyor.

Nihai ürünün, özellikle Mi MIX'te bulunmayan ve Mi MIX 2 ile aynı olması beklenen ekranın üst çerçevesi söz konusu olduğunda, bu konseptten büyük ölçüde farklı olacağı konusunda büyük bir olasılık var.

Mi MIX 2'nin nihai tasarımı ve özelliklerini öğrenmek için biraz daha beklemeliyiz. Mi MIX 2'nin bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda görüntüleri inceleyebilirsiniz.