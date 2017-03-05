Xiaomi Mi Mix 2 daha efsane olacak!

2016’da sahneye çıkan yeni ve heyecan verici akıllı bir çok akıllı telefon gördük, ancak Xiaomi Mi Mix en dikkat çekici model oldu. Üreticileri yıllarca önde gelen akıllı telefonlarının ekran-gövde oranını artırmaya devam ettiler ancak, Xiaomi bu durumu gerçekten çok iyi kavradı ve işleri bir sonraki seviyeye taşıdı.

Xiaomi, Mi Mix’i ilk duyurduğunda % 91.3'lük bir ekran-gövde oranına sahip olduğunu söylemişti ancak daha sonra telefonun %84.16 ekran-gövde oranına sahip olduğu anlaşılmıştı. Yine de diğer telefonlara göre gayet iyi bir orana sahipti.

En yeni söylentilere göre, Mi Mix'in halefi, ekranın genel olarak % 93'ünü oluşturacak ve 2017’ye yine Xiaomi bu alanda damgasını vuracak. Aynı zamanda, mevcut Mi Mix gibi, MIX 2'nin de seramik bir versiyon sunacağı ve bu yılın ilerleyen günlerinde belli bir noktaya varmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Bu cihazla ilgili daha fazla bilgi geldiğinde sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu nedenle bizi takip etmeye devam edin.