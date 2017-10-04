Xiaomi Mi MIX 2 parçalara ayrıldı

Xiaomi, geçen yıl Mi MIX'i duyurduğunda çok fazla çerçevesiz telefon yoktu ve büyük ilgi gördü. Xiaomi, telefonun halefi için tasarım açısından farklı bir yol izledi ancak, yine de belirli özellikleri korudu. Bazıları Mi MIX 2'nin tasarımı konusunda mutlu olurken bazıları da eleştirdi.

Mi MIX 2 zaten şuanda satışta ve kullanıcılar satın alabiliyor. Dolayısıyla, iç kısımların neye benzediğini görmek için parçalanmış görüntülerinin gelmesi hiç şaşırtıcı değil.

Mi MIX, bir seramik arka ile metal çerçeve ve tam bir seramik versiyon olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Telefonu parçalara ayırma süreci oldukça kolaydır ancak en iyisi profesyonel birinden yardım almaktır.

Xiaomi Mi MIX 2, 5.99 inçlik bir 18:9 ekrana sahip. Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş olup 64/128 / 256GB depolama alanı ile 6GB ve 8GB RAM varyantlarına sahiptir. 12MP arka kamera ve ön tarafta 5MP kameraya sahip. Pil kapasitesi 3400mAh ve birinci modelin aksine 3.5mm ses jakı yok.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda parçalanmış Xiaomi Mi Mix 2 görsellerini inceleyebilirsiniz.