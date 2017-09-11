Xiaomi Mi Mix 2 ve Mi Note 3 kamera örnekleri!

Xiaomi'nin yeni Mi Mix 2 ve Mi Note 3 akıllı telefonları bugün resmen ilan edildi. Her iki telefon birbirinden farklı özelliklere sahip ancak, bazı ortak özellikleri de bulunuyor.

Örneğin, her iki cihaz da Xiaomi Mi 6'da bulunan görüntü algılayıcılarına güveniyor. Mi Note 3, 12MP + 12MP çift kamera kombinasyonuna sahipken, Mi Mix 2 sadece arkada tek bir 12MP kamera sunuyor.

Çinli şirket, her iki telefonunda resmi fotoğraf örneklerini paylaştı.

Mi Note 3'teki çift kamera, 2x optik zum sunmanın yanı sıra, bokeh efekti için de oldukça iyi bir ürün. Kamera, ana konuyu vurgulamak için bulanık bir arka planla fotoğraf çekmenize olanak tanıyor.

Mi Mix 2, bokeh efekti özelliğini sunmuyor ancak, yeni sensörü orijinal versiyon üzerinde bir gelişmedir. Yeni 12MPkamera, daha istikrarlı görüntülere / videolara ve düşük ışıklı yeteneklere dönüşen OIS ve daha büyük 1.25μm piksel özelliklerine sahip.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda her iki telefona ait kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi MIX 2