Xiaomi Mi Mix 2'in beyaz seramik sürümü oldukça etkileyci

Xiaomi, 11 Eylül'de Mi Mix 2'yi resmen tanıttığında, beyaz ve siyah renklerde tam bir seramik gövdeye sahip özel bir baskının olacağını duyurmuştu. Tüm seramik gövde, normal sürümler gibi metal bir çerçeveye sahip olmayacak ve 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Bir Xiaomi yetkilisi, Weibo üzerinden Mi Mix 2 Beyaz Seramik Özel Sürümünün birkaç fotoğrafını paylaştı. Xiaomi Cloud platformunun başı olan Cui Baoqiu, görüntülerin hepsi beyaz seramik özel baskısına ait olduğunu ve zaten cihazı kullandığını belirtti.

Özel baskının özellikleri ne bakarsak, 8GB RAM + 128GB depolama alanının yanı sıra 2160 x 1080 çözünürlüğe sahip aynı 5.99 inç FHD+ ekran bulunuyor. Telefonun Adreno 540 GPU'lu Snapdragon 835 çipi ile güçlendirilmesi bekleniyor. Mi MIX 2, arka tarafta 12MP tek bir Sony IM386 sensör ve 5MP selfie kamera özelliği ile geliyor. Arkada yer alan parmak izi sensörü ile 4,400mAH'lık bir pil var. Çift WiFi band desteği sunan Mi MIX 2, Android Nougat'a dayalı MIUI 9 üzerinde çalışıyor.

Mi Mix 2 Özel Seramik sürümünün 4699 yuan (721 $) fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Seramik bir unibody tasarıma sahip olduğu için yavaş üretim sürecinden ötürü çok fazla miktarda bulunmayacak, bu yüzden bir tane almak kolay olmayacak.

Sonraki sayfalarda beyaz seramik Xiaomi Mi Mix 2'ye yakından bakabilirsiniz.