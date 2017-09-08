Xiaomi Mi Mix 2'nin tanıtım videosu yayınlandı

Xaomi resmi olarak Xiaomi Mi MIX amiral gemisinin 2.0 tasarımıyla piyasaya çıkacağını doğruladı. Mi MIX 2'deki tasarım geliştirmenin, önceki modele göre ekran-gövde oranının daha yüksek olacağını gösteriyor. Xiaomi'nin kurucusu Lin Bin, Mi MIX 2 için Weibo üzerinden bir video yayınladı. Ayrıca, şirketin aynı etkinlikte Xiaomi Mi Note 3’ü de tanıtması bekleniyor.

Weibo aracılığı ile Lin Bin'den gelen mesajda, şirketin Xiaomi Mi MIX 2 ve yüz kilit açma özelliğinin 11 Eylül'de tanıtılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Mi MIX 2 ile gelen başka bir cihaz olabileceğini de ima etti.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl, Mi Note 2 ve Mi MIX konsept telefonunu Ekim ayında bir araya getirdi. Bu nedenle, Çinli firmanın Mi MIX 2'nin yanında Mi Not 3'ü piyasaya süreceği yönünde spekülasyonlar oldukça fazla. Söylentilere göre, Mi Note 3, 5.46 inç FHD ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 16 megapiksel ön kamera ve optik zoomlu çift kameralar gibi özelliklere sahip olacak.