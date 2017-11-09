iPhone X kopyası Xiaomi Mi Mix 2S sızdırıldı

Xiaomi Mi Mix 2, iki aydan daha kısa süre önce tanıtılmış olmasına rağmen, Çin'den gelen raporlar, Çinli şirketin şu anda Mi Mix 2s olarak adlandırılacak cihazın bir başka versiyonunun üzerinde çalıştığını idda etti.

Ancak bu spekülasyonlar, iddia edilen telefonun yeni sızdırılmış görüntüleri ile desteklendi ve bugün Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinde yer aldı. Söylemeye gerek yok, Xiaomi Mi Mix 2s üst çerçevesinde bir iPhone X türü çentik tasarımıyla yeni sızdırılmış görüntüler, tüm Xiaomi hayranlarını kızdırdı.

Burada gördüğümüz resimlerden Mi Mix 2s, mevcut Mi Mix 2'de bulunan garip sağ alt pozisyon yerine bu seferde üst sağ çerçeveye yerleştirilmiş. Ön kameranın yerini değiştirirken, telefonun ana ekranının altındaki çerçevenin daha da küçüldüğünü söyleyebiliriz.

Kesme çerçeveler bugün gördüğümüz akıllı telefonlar arasında çok yaygın değil, ancak iPhone X'in ortaya çıkışı böyle bir eğilimi başlatabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.