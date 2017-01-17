Xiaomi Mi Mix daha güçlü sürümü ile karşımıza çıkacak!

Xiaomi firması geçtiğimiz yılın sonlarına doğru karşımıza çerçevesiz ekranı ile dikkat çeken Xiaomi Mi Mix modeli ile çıkmıştı. Tasarımsal açıdan rakiplerinin önüne geçen Mi Mix, donanım yönünden 2017'de geri kalacağa benziyordu. Snapdragon 821 ve 6 GB RAM'in yer aldığı Mi Mix, bu yıl karşımıza Mix EVO adı ile güçlendirilmiş donanım ile çıkacak.

Xiaomi Mix EVO özellikleri nasıl olacak?

Geekbench testinde ortaya çıkan Xiaomi Mix EVO modeli, bu yılın amiral gemisi telefonlarına güç verecek olan Snapdragon 835 yonga setinden ve yine 6 GB RAM'den gücünü alacak. Mi Mix'te olduğu gibi 6.4 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekran ile gelmesi beklenen Mix EVO modelinin MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Android 6.0.1 ile çalışan Mix EVO, tek çekirdek testinden 1918 puan ve çoklu çekirdek testinden ise 5689 puan alarak üst düzey performans sunacağının sinyallerini veriyor.

Xiaomi'nin Mix EVO modelini Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacağı dedikoduları şimdiden kulaktan kulağa yayılmaya başladı.