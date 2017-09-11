Xiaomi Mi Note 3 kutusuyla sızdırıldı

Xiaomi'den gelecek ikinci önemli şey olan Mi Note 3, şirketin amiral gemisi Mi MIX 2'nin yanında bugün tanıtılacak. Yaklaşmakta olan Mi Note serisi cihazlar hakkında çok az şey bilinmiyor çünkü birkaç kafa karıştırıcı rapor var ve Mi Note 3 hakkında kesin bir sızıntı yok.

Ancak Mi Note 3'ün resmi atanıtımı öncesinde, akıllı telefonun özellikleri hakkında net bilgi sahibiyiz. Xiaomi Mi Note 3'ün büyük olasılıkla Çin ve diğer birkaç Asya ülkesi ile sınırlı olmasına rağmen, uygun fiyatlı bir üst düzey akıllı telefonu arayan kullanıcılar için çok sağlam bir seçim gibi görünüyor.

Telefonun perakende kutusunun iki resmi sızdırıldı ve bu paketin arka tarafında Mi Note 3 hakkında daha fazla bilgi yer alıyor.

Xiaomi Mi Note 3, en az 6GB RAM ve 128GB dahili bellek ile birlikte bir Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile donatılmış olacak gibi görünüyor. Xiaomi 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip Mi Note 3'ün "hafif" bir sürümünü de başlatabilir.

Perakende kutusu, telefonun kulaklık jakıyla çalışmayacağını da gösteriyor ancak, kesinlikle USB Type-C'yi de içeriyor. Mi Note 3'ün 5,15 inçten daha büyük bir ekran ve muhtemelen çok cömert bir pille çalışmasını bekliyoruz.