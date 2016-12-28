Xiaomi Redmi Note 4X, özellikleri ile birlikte sızdırıldı

Xiaomi, bu yıl ağustos ayında Çin’de on çekirdekli Helio X20 işlemci ile çalışan Redmi Note 4 akıllı telefonunu resmen ilan etmişti. Şirket şimdi de, yine Çin’de ve Hindistan’da Snapdragon 653 işlemci ve 4GB RAM ile güçlendirilmiş Redmi Note 4X modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Redmi Note 4X’in teknik özelliklerini gösteren ekran görüntüsü sızdırıldı. Sızdırılan görüntüye göre telefon MIUI 8.1 arayüzü ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip telefonun aynı zamanda 32GB depolama versiyonunun olması da bekleniyor.

Xiaomi Redmi Not 4X söylenti özellikleri

% 72'ye kadar NTSC renk gamı, 1000: 1 kontrast oranı ile 5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5D kavisli cam ekran

Adreno 510 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 653 işlemci (dört 1.95GHz ARM Cortex A72 + dört 1.44GHz A53 CPU'lar)

4GB RAM, 32GB / 64GB depolama, microSD ile genişletilebilir bellek

MIUI 8.1, Android 6.0'a (Marshmallow)

Hibrid Çift SIM (mikro + nano / microSD)

Çift tonlu LED Flaş, f / 2.0 diyafram ile PDAF ile 13MP arka kamera,

f/2.0 diyafram, 85 derece geniş açılı mercek ile 5MP ön kamera

Parmak izi sensörü, Kızılötesi sensörü

Boyutlar: 151x76x8.35 mm; Ağırlık: 175g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Hızlı Şarj 3,0 ile 4000mAh (minimum) / 4100mAh (tipik) pil

1299 yuan'da (yaklaşık 180$) fiyat ile geleceği söylenen Redmi Note 4X'in ne zaman tanıtılacağı belli değil.