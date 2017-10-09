Xiaomi Redmi Note 5'in canlı görüntüleri sızdırıldı

Akıllı telefon endüstrisindeki en yeni eğilimlerden biri de uzun boylu, 18:9 ekran ölçüsü. Bazı üreticiler, bunu 2:1 multimedya içeriği gelişi nedeniyle yaptıklarını iddia ederken, bazıları da açık bir sebep olmaksızın sadece modayı izlemektedir.

Çinli Xiaomi de, 18:9 ekranlı olası yeni modellerden birini çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sözde cihaz, Xiaomi Redmi Note 5'den başkası değil. Cihaz ayrıca, arkada bir çift kamera ile gelecek. Arka bölümdeki çift kamera ve uzun ekranının yanı sıra, cihazın önünde de oldukça ince çerçeveler var gibi görünüyor.

Xiaomi Redmi Note 5’e ait olduğu iddia edilen bir çift resim ortaya çıktı ve yaklaşmakta olan Redmi Note 5'in neye benzediği ortaya çıktı. Şimdiye kadar belirtilmiş olan özelliklerin yanı sıra telefon, metal tasarıma sahip olacak.

Bunun dışında, telefonla ilgili ilginç başka bir şey bilmiyoruz. Söylentiler bir Snapdragon 660 veya bir MediaTek P25 işlemci ve 4,000mAh pil ile geleceği yönünde. Xiaomi'nin orta menzilli cihazı muhtemelen her zamanki gibi, 3 ve 4GB'lık versiyonlar ile gelecek.