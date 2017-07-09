Xiaomi'den 6GB RAM'li ve 4000 mAh pilli yeni telefon geliyor

Yılın ilk yarısı Xiaomi için heyecan vericiydi. İlk olarak, CES 2017'de Mi Mix'in seramik beyaz bir sürümünü duyurdular. Daha sonra Redmi Note 4X, Redmi 4X'i piyasaya sürdüler ve her iki cihazın da daha fazla çeşidini açıkladılar. Yılın ilk amiral gemisi olan Mi 6 veMi Max 2'yi de unutmamalıyız .

Xiaomi, 11 Temmuz Pazartesi günü piyasaya sürülecek yeni bir cihaz ile yılın ikinci yarısına başlayacak. Xiaomi'nin resmi Weibo hesabı, önemli ayrıntıları açıklayan yeni bir poster yayınladı. Telefonun en önemli özelliği 6 GB RAM olacak.

Xiaomi'nin 6GB RAM'li ilk telefonu bu değil. Mi 5s Plus, Mi Note 2, Mi MIX ve Mi 6 bu miktarda RAM ile birlikte geldi. Tanıtım posterini takiben, hesap ayrıca daha önemli özellikleri gösteren çok kısa bir video yayınladı.

Video, işlemcinin Snapdragon 800 serisine ait olduğunu, depolama alanının UFS ve RAM'in DDR4 olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, telefonun 3B cam gövdeli olduğunu ve ekranın büyük olduğunu söylüyor. Sonraki bilgiler ise 4000mAh pil miktarı ve akıllı bir güzellik moduna sahip 22MP olan 4K kamera.

Video aynı zamanda, Full Charge, bir IR blaster ve NFC desteği olan bir USB Type-C portu olan tam 4G netcom'dan bahsediyor. Tüm bu özellikler bir amiral gemisi telefona işaret ediyor ve bunun Xiaomi Mi 6 Plus olduğunu düşünüyoruz.