Xiaomi'den Intel işlemcili akıllı ayakkabı

Xiaomi, Intel Curie modülünün desteklediği 90 Minutes Ultra Smart koşu ayakkabılarını, Mi Home’un finansman platformunda MIJIA olarak da bilinen Mi Ekosistemi altında tanıttı.

Ayakkabı Çin'de Şangay RunMi Technology Co Ltd tarafından geliştirildi ve koşucular için uygun yastık etkisi sunan köpük benzeri malzemeden yapılmıştır. Topuklu hava yastığı, antibakteriyel çıkarılabilir tabanlığın yanı sıra, topuk kısmı iniş etkisi yapar ve ardından geri esneme enerjisine dönüşür.

Intel Curie modelinde uzun süreler boyunca çalışan 32-bit Intel Quark SE işlemci, bozuk para büyüklüğünde bir pil, dahili 6 eksenli kombo sensör var akıllı telefonlara bağlanmak için Bluetooth LE bulunuyor. Ayrıca 384kB flash bellek ve 80kB SRAM ile birlikte geliyor.

Hareket algılayabilir ve mesafe, hız, kaybedilen kalori gibi verileri depolar. Ayrıca kullanıcının koşu, yürüyüş veya tırmanma zamanını da tespit edebilir. Ayakkabı 60 günlük pil ömrü vaat ediyor.

Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart spor ayakkabı, siyah, sörf mavisi, siyah ve pembe renkleri ile birlikte geliyor. Özel mavi renkli versiyon, gece yürürken havalı bir gölge sunan parlak malzeme içermektedir. 15 Nisan 2017 tarihine kadar satışı başlayacak olan ürünün fiyatı 299 Yuan (43 US $) civarında.