Xiaomi'nin muhteşem telefonu dünya çapında satışa sunuluyor

Xiaomi’nin neredeyse çerçevesiz ekrana sahip akıllı telefonu Xiaomi Mi Mix, sadece Çin’de satışa sunmuştu. Olay telefonun satışta kalması 10 saniye sürdü. 10 saniyede tükenen Xiaomi Mi Mix rekor kırdı.

Yüzde 91.3 ekran gövde oranı ile neredeyse tamamen ekrana sahip Xiaomi Mi Mix, en hızlı satan akıllı telefon oldu.

Üretici, 6.4 inç'lik telefonun gelecek ay BAE'de satışa sunulacağını açıkladı. Bir Xiaomi yöneticisi, bunun cihaz için global bir çıkışın başlangıcı olup olmadığı sorusuna olumlu cevap verdi ve "Mi Mix'in diğer pazarlara gideceğini" söyledi.

Xiaomi Mi Mix, BAE'de Mart ayında satışa sunulacak ve fiyatı 816.50 USD karşılığı olacak. Telefon, online ve perakende satış mağazaları Etisalat ve Carrefour tarafından sunulacak.

Xiaomi Mi Mix özellikleri

Xiaomi Mi Mix, seramik malzemeden üretilmiş ve 6.4 inç büyüklüğünde ekrana, 2.35 GHz hızında çalışan Snapdragon 821 yonga setine, 128 GB sürümünde 4 GB LPDDR4 RAM'e 256 GB sürümünde 6 GB LPDDR4 RAM'e, hızlı şarj 3.0 derstekli 4.400 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Yüksek çözünürlüklü müzik deneyimi için 24 Bit desteği bulunan Xiaomi Mi Mix, kamera konusunda da çok iddialı. Xiaomi Mi MIX 16 Megapiksel çözünürlüğünde PDAF arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

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