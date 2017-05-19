Xiaomi'nin yeni canavarı 5.000mAh pil ile Mi Max 2!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, fiyatına göre mükemmel bir değer sunan bazı harika telefonlar sunuyor. En yeni Xiaomi Mi 6 amiral gemisini, Galaxy S8'de bulunan Snapdargon 835 işlemci ve iPhone 7 Plus'daki telefoto objektife benzeyen çift kamera ile tanıttı. Telefon, şık bir cam ve metal tasarımı ile sadece 360 ​​dolardan satılıyor. Ancak, ne yazık ki, sadece Asya pazarlarında satılıyor.

Şimdi Xiaomi, büyük, phablet telefon severlerin sevineceği yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi Max 2 adlı telefon, 6.44 inç ekranla donatılmış olarak geliyor ve 5.000 mAh pil ile devasa bir özellik sunuyor.

Telefon muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa'da resmen satılmayacak ancak, telefon meraklıları varlığını bilmeye değer bulacaktır. Mi Max 2, Xiaomi Mi 6'ya kıyasla daha düşük bir fiyat etiketine sahip orta menzilli bir cihaz ve telefonun, Snapdragon 625 ve en yeni Snapdragon 660 işlemcili olmak üzere iki versiyon olması bekleniyor.

Mi Max 2'nin resmi çıkış tarihi 25 Mayıs'ta Çin'de yapılacak ve bu tarihte tüm ayrıntıları öğreneceğiz. Bu arada, büyük olasılıkla 2017'de bugüne kadar tanıtılan çok az sayıda telefon seçeneklerinden biri olacak.