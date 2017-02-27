Xperia Touch projeksiyona yeni bir soluk getiriyor!

Son birkaç yıldır Sony, ev için tasarlanmış birtakım deneysel ürünler gösteriyordu. Şimdi ise bunlardan birini ilk kez satışa çıkarıyor. Yeni adıyla Xperia Touch, herhangi bir yüzeyi dokunmatik ekrana dönüştüren bir Android projektörüne. Takvim, gerçek zamanlı hava durumu verileri ve herkesin kullanabileceği bir not defteri olmak üzere bir çok özelliğe sahip.

Xperia Touch için Sony kendi kullanıcı arabirimini oluşturdu. Ayrıca bu ekrandan Skype video sohbetine erişebilir veya ailenizin diğer üyeleri için videolu notlar bırakabilirsiniz. Bunu yanı sıra Touch, Android tabletten bekleyebileceğiniz her şeyi yapabilir. Web'e göz atabilir, video izleyebilir ve Google Play Store'dan uygulama ve oyun indirebilirsiniz.

Ayrıca, PS4'ün uzaktan oynatma özelliğiyle de çalışıyor. Touch, Sony'nin SXRD projeksiyon ekranı teknolojisini kullanıyor ve kullanıcıların hareketlerini ve dokunmalarını kızılötesi sensörlerin ve normal bir 60 fps fotoğraf makinesi kombinasyonuyla algılıyor. Bu baharda Avrupa'da satışa sunulacak ve 1,499 Euro fiyatla çıkacak.