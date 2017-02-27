Üstün kamera özellikli Xperia XZ Premium tanıtıldı!

MWC 17'de sahne alan Sony, amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium ile karşımıza çıktı. Kamera konusunda isminden söz ettireceğe benzeyen Xperia XZ Premium, sahip olduğu teknik özellikler ile de amiral gemisi unvanını yakışır bir şekilde taşıyor. Peki, Xperia XZ Premium özellikleri ile neler sunuyor?

Xperia XZ Premium özellikleri

Xperia XZ Premium, 5.5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde ekrana sahip. Bu ekran HDR teknolojisi ile destekleniyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Dünyanın ilk 4K HDR ekranına sahip olma unvanına sahip olan Xperia XZ Premium, gücünü Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM'den alıyor. Qualcomm'un X16 modemi sayesinde 1 Gbps hızında indirme ve 150 Mbps hızında yükleme yapılabiliyor.

Xperia XZ Premium, asıl numarasını ise kamera bölümünde sergiliyor.

Xperia XZ Premium kamera özellikleri

Xperia XZ Premium modelinde 19 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Bu kamera 960 FPS hızında ağır çekim videolar çekebiliyor. Ayrıca Xperia XZ Premium modelinde 13 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Her iki kamera da 6400 ISO değerine çıkabiliyor.

Xperia XZ Premium'un Motion Eye kamerası, insan gözünün görebildiğinden fazlasını deneyimlemenizi sağlıyor. Yeni Exmor RS sensör ise, daha keskin hareketli görüntüler için 5 kat daha hızlı görüntü tarama özelliğine sahip.

Telefonda; USB Type-C girişine yer verilmiş. Xperia XZ Premium'un 64 GB dahili depolama birimini microSD kart ile 2 TB'a kadar arttırabilirsiniz. Telefonun IP68 sertifikası sayesinde suya ve toz karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.

Xperia XZ Premium'da 3.230 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Xperia XZ Premium, kutusundan Android Nougat sürümü ile çıkıyor. Xperia XZ Premium fiyatı ise 749 euro olarak belirlendi.