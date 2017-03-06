Xperia XZ Premium'un satış tarihi sızdı!

MWC 17 etkinliğinde sahne alan Sony, yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium ile karşımıza çıkmıştı. Xperia XZ Premium ile dünyada bir ilki gerçekleştiren Sony, telefonun sahip olduğu özellikler ile en iyi telefon seçilmişti.

Dünyada ilk kez 4K çözünürlüğünde ve HDR destekli ekranı mobil telefon ile buluşturan Xperia XZ Premium'un şimdi de satışa sunulacağı tarih ve fiyatı ortaya çıktı.

Xperia XZ Premium özellikleri

İngiltere menşeli Clove Technology alışveriş sitesi, Xperia XZ Premium'un satış tarihi olarak 7 Mayıs'ı gösteriyor. Xperia XZ Premium'un 64 GB Deepsea Black modelini satışa çıkaran site telefon için 645 sterlin fiyat istiyor.

TL cinsi ile yaklaşık 3.000 TL civarında olan Xperia XZ Premium'un, Türkiye'deki vergileri de göz önünde bulundurduğumuzda; telefonun ülkemizde 4.000 TL civarında satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Xperia XZ Premium'un satışa bu kadar geç çıkartılmasının arkasında Samsung yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere Samsung ve Qualcomm işbirliğine gitmiş ve Snapdragon 835 yonga setini üretmişti.

Mart sonu tanıtlacak olan Galaxy S8 modeline güç veren Snapdragon 835 yonga seti ile ilk olarak Samsung cihazları pazardaki yerini alacak. Daha sonra ise yine Snapdragon 835'li Xperia XZ Premium modeli pazara sürülecek.