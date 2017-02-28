Xperia XZ Premium'da süper yavaş çekim ne kadar iyi?

Sony'ye göre, yeni akıllı telefonu Xperia XZ Premium, Süper yavaş çekimde şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon olma özelliğini taşıyor . Saniyede 960 kare hızında çekim yapmak, diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş bir hızda oynatılan hareketli nesnelerin çarpıcı bir görünümüne neden oluyor. Örnek verecek olursak, iPhone modelleri 240 fps'de yavaş çekim yapıyor.

Kameradan bahsetmişken, Xperia XZ Premium’un ön kamerası 13MP iken, arka kamerası 19MP olarak geldi. Her ikisi de bir f/2.0 diyafram aralığına sahip ve diğeri geniş açı 22mm lens içeriyor. SteadyShot, 5 eksenli bir sabitleme sistemi sunuyor ve telefonun 5,5 inçlik ekranı Gorilla Glass 5 tarafından korunan 4K (2160 x 3840) çözünürlüğe sahip. Samsung’dan beklenirken, ilk Snapdragon 835 yongasetine sahip akıllı telefon Sony tarafından Xperia XZ Premium ile duyuruldu.

Sony XZ Premium’un önümüzdeki çeyrekte satışa sunulmasını bekliyoruz.