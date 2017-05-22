Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ve Xperia X1'in özellikleri sızdı

Sony’nin, 1 - 6 Eylül tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan IFA 2017 etkinliğinde yeni akıllı telefonlar duyuracağı yönünde söylentiler geliyor. Japon firması, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ve Xperia X1 gibi üç yeni akıllı telefonu bu etkinlikte ilan edecek.

Review.ge'ye göre Sony Xperia XZ1, 1920 x 1080 piksellik tam HD çözünürlüğünü destekleyecek 5.2 inç ekranla gelecek. Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilecek telefon 3.000mAh pil içeriyor.

Xperia XZ1 Compact, yukarıda belirtilen amiral gemisi telefonunun küçük bir baskısı olacak. Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM ile de desteklenecek. 720 x 1,280 piksel çözünürlükte 4.6 inç HD ekranla gelecek telefonun içinde 2,800mAh pil yer alacak.

Xperia X1, 1920 x 1080 piksele kadar tam HD çözünürlüğü sağlayacak 5 inçlik ekranla gelecek olan orta sınıf bir üst düzey telefon olacak. Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilecek telefonda 2,800mAh pil olacak.

Üç telefonun Xperia XZ Premium'da tanıtılan 19 megapiksel çözünürlükteki aynı kamera olacağı düşünülüyor. Ayrıca Sony’nin bu yılın ikinci çeyreğinde veya üçüncü çeyreğinde ilan edilebilecek bir Xperia X Ultra üzerinde çalıştığından da bahsediliyor.