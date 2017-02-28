Xperia XZs'in 'Motion Eye' kamerasından ilk örnekler!

Tüm gözler Sony'nin MWC'deki yeni 4K telefonu Xperia XZ Premium üzerinde olabilir ancak, açıklanan üç telefon daha vardı ve bunlardan birinde bir hit özellik bulunuyor.

Yeni Xperia XZs, 5.2 inç 1080p ekranla oldukça kompakt bir boyuta sahip ancak, Snapdragon 820 yonga seti, 4 GB RAM, stereo hoparlörler, su geçirmez sertifikasyon ve Sony'nin yeni 960fps ile süper yavaş çekim video yapan 19 megapiksel kamerası ile oldukça iyi özelliklere sahip küçük canavarlardan biri.

Bu, XZ Premium'daki "Motion Eye" kamerayla aynı. Bu nedenle aynı muhteşem sonuçlar beklenebilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Xperia XZs'in 'Motion Eye' kamerası İle çekilmiş fotoğrafları inceleyebilirsiniz.