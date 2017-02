Xperia Z5 Premium'un 4K ekranlı halefi geliyor!

Geçtiğimiz ay gelen iddialara göre Sony, 27 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) basın toplantısında yeni bir amiral gemisi cihazı tanıtacak. Söylenenlere göre bu telefon, 4K ekrana sahip olacak ve bu nedenle 2015'te tanıtılan ve yine 4K panele sahip olan Xperia Z5 Premium’un halefi olması gerekiyor.

Bugün ise geçmişte mobil cihazlarla ilgili bilgiler sızdıran Twitter üzerinden kullanıcı @ricciolo1 tarafından yeni bir söylenti ortaya çıktı. Sızıntıda, Sony'nin Premium markalı amiral gemisi akıllı telefon üzerinde gerçekten çalıştığını ancak MWC'de resmi olmayacağını söylüyor.

PREMIUM flagship is coming... but don't hold your breath for #MWC #mwc17 , except the secret rooms... ;) #xperia #Sony #z5premium #successor