Xperia Z5 Premium'un 4K ekranlı halefi geliyor!

Geçtiğimiz ay gelen iddialara göre Sony, 27 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) basın toplantısında yeni bir amiral gemisi cihazı tanıtacak. Söylenenlere göre bu telefon, 4K ekrana sahip olacak ve bu nedenle 2015'te tanıtılan ve yine 4K panele sahip olan Xperia Z5 Premium’un halefi olması gerekiyor.

Bugün ise geçmişte mobil cihazlarla ilgili bilgiler sızdıran Twitter üzerinden kullanıcı @ricciolo1 tarafından yeni bir söylenti ortaya çıktı. Sızıntıda, Sony'nin Premium markalı amiral gemisi akıllı telefon üzerinde gerçekten çalıştığını ancak MWC'de resmi olmayacağını söylüyor.

Sony, bu cihazın prototiplerini düzenleyeceği etkinlikte gizli toplantılarla ortaklarına gösterebilir. Bilindiği gibi Qualcomm Snapdragon 835’i Samsung üretecek ve ilk olarak Galaxy S8’de kullanılacak. Bu yüzden Sony, amiral gemisi modelini üretmek için Snapdragon 835’in kullanıma hazır olmasını bekleyebilir.

Telefonun 2017 amiral gemisi olması gerektiği ve Snapdragon 835 ile geleceği söylendi ancak, Sony'nin Mayıs-Haziran'da satış yapmaya başlaması halinde şubat ayında telefonu duyurması pek mantıklı değil.

Ayrıca, Xperia Z5 Premium'un halefin 4 veya 6GB RAM ve yepyeni bir Sony IMX400 kamera ile birlikte geleceği iddia ediliyor. Bakalım Sony, yeni amiral gemisi modeli ile gönüller fethedebilecek mi?