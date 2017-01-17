Xperia Z5 ve Z5 Premium için Android Nougat güncellemesi başladı

Sony, daha önce Xperia Z5 serisi ve geçen yıl tanıtılan Xperia X serisi,akıllı telefonları dahil olmak üzere bazı akıllı telefonlarına Android 7.0 (Nougat) güncellemesini vereceğini söylemişti. Android Nougat güncellemesi geçen ay Sony Xperia X ve Xperia X Compact akıllı telefonlar için yayınlanmaya başlamıştı. Kasım ayında ise Sony Xperia X Performance ve Xperia XZ akıllı telefonlar için güncelleme verildi. Şimdi de Sony, Xperia Z serisi modelleri Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesini sunmaya başladı.

Güncelleme, çoklu pencere desteği, uzun pil ömrü, gelişmiş mesajlaşma uygulaması, akıllı ana ekran, yeni bildirim paneli ve daha fazlası gibi yeni Android 7.0 özelliklerini getiriyor. Sony, ön kamera arayüzüne yeni zamanlayıcı düğmesi de ekledi. En sonunda seçim için üç yeni güç tasarrufu seviyesine sahip STAMINA modu da var.

Sony Xperia Z5 serisinin Nougat güncellemesi 32.3.A.0.372 yapı numarası ile kullanıcılara sunuluyor ve kademeli olarak yayınlanıyor. Yakında tüm dünyada ki kullanıcılar güncellemeye kavuşmuş olacak.