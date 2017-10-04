Yahoo'dan kan donduran itiraf geldi!

Marissa Mayer döneminde yıldızı parlayan ancak sonra işlerin yolda gitmediği Yahoo, 2013 yılında kullanıcılarının verilerini çaldırdığı haberi ile gündeme gelmişti. Üstü bir şekilde kapatılan bu olayın ardından tam 4 yıl geçtikten sonra, Yahoo'dan tarihi itiraf geldi.

Yahoo, 2013 yılında tam 3 milyar üyesinin kullanıcı verilerini hackerlara kaptırdığını açıkladı. Eğer 2013 yılında veya daha öncesinde Yahoo hesabı aldıysanız, şifresini mutlaka değiştirmeli ve iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini aktif etmenizi şiddetle öneriyoruz.

Yahoo ve internet tarihine geçen bu saldırıda ilk etapta 1 milyar kişinin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı söylenmişti. Ancak bu rakamın 3 milyar olarak revize edilmesi Yahoo'ya olan güveni sarsacak gibi görünüyor. İletişim devi Verizon'un bünyesine 2017 yazı başında geçen Yahoo'da bakalım ilerleyen süreçte işler nasıl gidecek?