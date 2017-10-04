Yahoo'dan kan donduran itiraf geldi!

Yahoo, tam 4 yıl sonra kan donduran itiraf ile karşımıza çıktı. Yahoo, 2013 yılında kaç milyar kişinin verilerini çaldırdığını açıkladı!

04/10/2017 10:00

Marissa Mayer döneminde yıldızı parlayan ancak sonra işlerin yolda gitmediği Yahoo, 2013 yılında kullanıcılarının verilerini çaldırdığı haberi ile gündeme gelmişti. Üstü bir şekilde kapatılan bu olayın ardından tam 4 yıl geçtikten sonra, Yahoo'dan tarihi itiraf geldi.

Yahoo, 2013 yılında tam 3 milyar üyesinin kullanıcı verilerini hackerlara kaptırdığını açıkladı. Eğer 2013 yılında veya daha öncesinde Yahoo hesabı aldıysanız, şifresini mutlaka değiştirmeli ve iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini aktif etmenizi şiddetle öneriyoruz.

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Yahoo ve internet tarihine geçen bu saldırıda ilk etapta 1 milyar kişinin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı söylenmişti. Ancak bu rakamın 3 milyar olarak revize edilmesi Yahoo'ya olan güveni sarsacak gibi görünüyor. İletişim devi Verizon'un bünyesine 2017 yazı başında geçen Yahoo'da bakalım ilerleyen süreçte işler nasıl gidecek?

    Yazar: Ender Öztürk

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