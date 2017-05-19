Yandex, 19 Mayıs için özel logo hazırladı!

Yandex, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sitesinde özel bir logoya yer verdi.

19/05/2017 14:15

Yandex, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı unutmadı. Ulusal bayramlarda ve önemli günlerde ana sayfasında değişikliğe giden Yandex, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da özel bir logoyla kutluyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru'yla İstanbul’dan yola çıkıp Samsun’a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs gününü kutlamak için ilan edilen bu bayramı Türk gençliğine armağan etmişti.

Yandex’in Türk bayrağının yer aldığı özel logosuna tıklayan kullanıcılar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

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    Yazar: Ender Öztürk

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