Yandex Navigasyon'a yeni özellik!

Yandex Navigasyon ve Haritalar, trafikte geçirilen zamanı azaltacak yenilikçi bir özelliği daha Türkiye’ye getirdi. Sürücülere varış noktalarına en yakın ücretsiz ve ücretli park yerlerini gösteren yeni “park yerleri” özelliği Türkiye’de ilk kez Yandex Navigasyon kullanıcıları tarafından deneyimlenecek. İlk aşamada İstanbul’daki sürücülerin kullanımına sunulan bu özellik, önümüzdeki dönemde başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin diğer illerine doğru yaygınlaşmaya devam edecek.

Yandex Navigasyon’da varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen “P” butonuna tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi olduğunu görebilecek.

İstanbul’un farklı bölgelerindeki 5496 ücretli ve 1359 ücretsiz olmak üzere toplam 6855 otopark noktası Yandex Navigasyon’un haritasına eklendi. Yandex Navigasyon’a eklenen otoparkların 6144’ü açık, 711’i kapalı olarak hizmet veriyor. Ayrıca sokak üzerine park edilebilecek 1566 park yeri bilgisi de kullanıcılarla paylaşılıyor.

Yandex Haritalar’ın İstanbul haritasında da oldukça kapsamlı bir güncelleme yapıldı. Haritadaki toplam 14193 noktanın yenilendi. Güncelleme kapsamında haritaya 2862 yeni yol eklenirken 2100 sokağın ismi değiştirildi. Ayrıca 1139 yol kapatıldı, 300 yolun hız limitleri güncellendi ve 228 yolun sürüş yönü değiştirildi.