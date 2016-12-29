Yandex Navigasyon ve Haritalar ne kadar internet tüketiyor?

Gerçek zamanlı yol bilgisi sunarak, trafik yoğunluğuna göre en hızlı alternatif rotaları öneren Yandex Navigasyon ve Yandex Haritalar, aynı zamanda internet kotası dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. Yandex’in yaptığı analize göre Navigasyon ve Haritalar’dan yararlanan kullanıcılar günlük ortalama sadece 2.1 MB internet tüketimi yapıyor.

Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt, “Navigasyon ve harita uygulamaları, dijital çağda hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Diğer pek çok mobil uygulamadan farklı olarak bu uygulamalar kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyorlar. Öte yandan Navigasyon ve Haritalar’ın çok fazla internet datası tükettiğine dair yanlış bir bilgi var. Biz Yandex olarak bu yanlış bilgileri düzeltmek amacıyla bir analiz yaptık.” dedi.

Analizin sonuçlarına göre Yandex Navigasyon ve Haritalar’ın günlük ortalama 2.1 MB internet harcaması yaptığını belirten Onur Karahayıt sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcılar bir ay boyunca her gün Yandex Navigasyon ve Haritalar’ı kullansa ortalama 69 MB internet kotası harcıyor. Bu da günlük olarak sadece 2.1 MB’lık bir harcama demek. Hatta çevrimdışı haritaları, evlerdeki Wi-Fi noktaları üzerinden indirerek bu harcamayı daha da düşürmek mümkün. Bu sonuç, mobil internet trafiğinin hızla arttığı günümüzde çok düşük bir tüketim oranı anlamına geliyor. Dolayısıyla kullanıcılarımızın endişe etmeden, gönül rahatlığıyla Yandex Navigasyon ve Haritalar’dan faydalanabilirler.”

Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt, araç kullanıcılarının hayatına fayda sağlamak için Yandex Navigasyon ve Haritalar’ı geliştirmeye devam edeceklerini de belirtti.