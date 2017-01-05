Yapay zeka, insanlığı yenecek mi?

Yapay zekalar insanlığı yenebilir mi? Google DeepMind ile yapay zekanın gelişimini sizin için inceledik. Yakın gelecekte makineler insanlara hükmedebilir mi sorularının cevaplarını sizin için araştırdık. AlphaGo ve daha fazlası haberimizin devamında.

En çok merak edilen sorulardan ve tüm bilim kurgu filmlerine/kitaplarına konu olmuş olan "Yapay Zeka" konusundaki Google'ın atakları durdurak bilmiyor. 2014 yılında DeepMind firmasını alması ile çalışmalarına daha da hız katan Google, hatırlanacağı gibi en çok AlphaGo ile ses getirmişti.

Tarihi çok eskilere dayanan Çin kökenli oyun olan Go oyununda yaşayan en iyi oyuncu olan Lee Sedol'u 2015 yılında yenmeyi başaran bu yapay zekanın yakın gelecekte gidebileceği nokta herkesi heyecanlandırıyor. Satranç gibi karmaşık bir oyunda bile ilk açılış için en fazla 400 hamle olasılığı bulunurken Go oyununda açılışta tam 129.960 olasılık bulunmaktadır ve AlphaGo avantaj verilmeden bir insanı yenen ilk makine olarak tarihe geçmiştir.

Yazılımına herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılmaksızın kendi kendine öğrenip gelişen bu makine insanlığı hem ürkütüyor hem de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son günlerde Starcraft oyunu ile adını duyurmayı başaran DeepMind, oyundaki stratejileri ve oyuncuların hareketlerini öğrenerek gerçek hayatı daha iyi anlamayı hedefliyor.

Tüm bunların yanı sıra kanser tedavisi için de kullanılacak olan DeepMind, insanlık için bir umut mu yoksa baş belası mı olacak bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz.