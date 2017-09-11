Yapay Zeka, izleyerek Super Mario'nun motorunu çözdü!

AIlar, son birkaç yıl içerisinde inanılmaz boyutlarda gelişme kaydettiler. Bunların en büyük örneği, belki de küçüklüğümüzün en büyük kahramanı Super Mario’yu öğrenmiş olması. AI, bir başkasının Super Mario oynamasını izleyerek oyunun nasıl oynandığını öğrendi.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı farklı bir şey deniyor; video oyunlarının nasıl çalıştığını öğrenmek için AI kullanıyorlar. Bu durumu daha iyi açıklamak gerekirse, ekip AIya oyunu izleterek bu oyunun oyun motorunu çözmeyi başarıyor. Super Mario'da denenen bu olayda hiçbir şekilde kodlara erişimi olmayan bir AI, piksellere bakarak oyun motorunu çözdü.

AI oyun her şeyi anında öğrenmiyor. İlk başta uygulamanın iki önemli bilgi kümesi sağlanıyor. Birincisi, oyundaki tüm sprite’ları içeren görsel bir sözlük. İkincisi, gördüklerini analiz etmek için kullandığı nesnelerin konumu ve hızı gibi kavramlar.

AI, şu an için yalnızca 2D sistemler için bunu gerçekleştirebiliyor. Bu bilgiyi 3D oyunlarda çözebilmesi için daha gelişmiş bir makine öğrenimine ve sistemine ihtiyaç var. Gelecekte bütün orijinal içerikler yapay zekalar tarafından kopyalanarak üzerine kendi içerikleri yazılabilecek. Bu da oyun sektörünün çok farklı alanlarda gelişebileceği anlamına geliyor.