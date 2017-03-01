Yapay zekaya sahip konuşan Barbie’ler geliyor

Kız çocuklarının sınırsız potansiyelini destekleyen Barbie, 2017’nin en yeni ve teknolojik modellerini New York Oyuncak Fuarı’nda tanıttı. Teknolojiyi oyuncaklarına entegre ederek ilk yapay zekaya sahip oyuncak bebeği çıkaran Barbie, Hello Barbie ve wi-fi özelliği ile sesli komutla çalışan Hello Dreamhouse’u Amerika’da satışa sundu. Henüz Türkiye’de pazara sunulmayan akıllı oyuncaklar, kullanıcısı ile etkileşime girebiliyor.

DreamWorld serisinin en yeni ürünü ‘Barbie ve Muhteşem Atı’ da komutlara karşılık verebiliyor. Türkiye’de sonbaharda satışa sunulacak akıllı oyuncak, ses ve hareketin yanı sıra dokunmatik ve sesli bir sensör araçılığıyla çocuklarla etkileşime giriyor. Yürüyebilen, 360 derece dönebilen, şarkı söyleyip dans edebilen ve kişneyerek yiyecek isteyen Muhteşem At, dokunulduğunda burnunu sürtüyor ve sorulara başını sallayarak evet ya da hayır yanıtı verebiliyor.

Aynı serinin yine sonbaharda satışa sunulacak Pembe Karavan’ı da kamp aracından harika bir oyun setine dönüşebiliyor.

Barbie’nin beden, cilt ve saç tipleri daha da çeşitleniyor

Fashionistas serisi ile son 3 yılda toplamda 80’den fazla yeni Barbie görünüşüne imza atan marka, beden, cilt tonları, saç ve stil açısından oyuncak bebekleri daha da çeşitlendirmekte kararlı. Bu yıl piyasaya çıkacak yeni Fashionistas serisi Barbie’ler, 11 cilt tonu, 4 beden tipi ve 19 saç modeli ile 24’ten fazla yeni seçenek sunuyor.

Alanında ilkleri başaran ünlü rol modellerin de bebeği üretildi

Kız çocuklarına hayal ettikleri her şey olabilecekleri ile ilgili ilham veren Barbie, gerçek hayatatan ünlü rol modellerin de oyuncak bebeğini üretti. Yeni nesillere ilham verecek rol modeller arasında, Sundance’ta drama dalında en iyi yönetmen ödülünü kazanan ve festival tarihinde bu ödülü kazanan ilk siyahi kadın olan Ava

Duvernay; 2012 Londra Olimpiyatları’nda kadınlar artistik jimnastikte olimpiyat şampiyonu olarak, Amerika tarihinde bu denli bir başarıya sahip olan ikinci kadın siyahi jimnastikçi olan Gabby Douglas; American Bale Tiyatrosu’nun ilk siyahi baş balerini olan Misty Copeland ve ilk büyük beden model olan Ashley Graham da yer alıyor.

Barbie’nin bu yıl Türkiye’de de satışa sunacağı en yeni modeller arasında, kanatlarından baloncuklar çıkaran Baloncuklar Perisi Barbie, köpeğini yürüyüşe götürürken aynı zamanda ona tuvalet eğitimi de veren Barbie ve Tuvalet Eğitimindeki Köpeği, şirin anne köpeğin 3 yavruyu dünyaya getirmesine yardımcı olan ve yavruların bakımlarını üstlenen Barbie ve Doğum Yapan Sevimli Köpeği, saç rengi değişebilen ve saç şekillendiricilerle saçına değişik şekiller verilebilen Etkileyici Saçlar Barbie bulunuyor.