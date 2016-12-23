Yarış oyunu GRID kısa süreliğine ücretsiz

2014 yılında Codemasters tarafından geliştirilen GRID, geniş araç yelpazesi ve simülasyona yakın oynanışı ile büyük beğeni toplamıştı. Steam'de %83 indirimle 4,32 TL'ye satılan GRID'e, Humble Bundle sayesinde hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.

Humble Bundle'ın düzenlemiş olduğu GRID kampanyası, oyunun Steam ve Windows sürümünü kapsıyor. Aşağıda yer alan Humble Bundle linkine tıkladıktan sonra GRID'i ücretsiz olarak sepetinize ekleyin ve alışverişi sonlandırın. Bu işlem sonrası GRID'in key'i hesabınızda görünecek. Daha sonra Steam uygulamasını açıp; Oyun Ekle > Ürün Etkinleştirme ekranından GRID key'ini yapıştırın.

GRID'de yer alan araçlardan bazıları ise şöyle; Audi R10 TDI, Aston Martin DBR9, Binnie Motor sports Lola LP2, BMW 320si, Dallara Formula 3, Dodge Viper SRT10, Dodge Challenger Concept, Dodge Challenger, Doran Racing JE4, Doran Daytona Prototype, FJ 1000, Chevrolet Corvette C5-R, Chevrolet Corvette C6-R, Chevrolet Camaro Concept, Chevrolet Lacetti, Courage C65, Courage LC70, Creation CA06/H-JUDD, Creation CA07-AIM, Ford Mustang GT-R Concept, Ford Mustang Boss 302, Honda NSX-R, Intersport Lola, Jupiter Eagleray MK5, Koenigsegg CCXR, Koenigsegg CCGT, Lamborghini Murcielago RGT, Lexus, LMP1 Lola, LMP2 Porsche Spyder, Lola B05/40, Lola B06/10, Mazda 787B, Mazda RX-7 FD3S, Mopar Dodge Charger SRT8 DRIFT, Nissan R34, Nissan 350Z, Nissan Silvia, Nissan Skyline GT-R Z-TUNE, Nissan R390 GT-1, Nissan Silvia S15, Nissan R390 Longtails, Pagani Zonda R, Panoz Esperante, Plymouth AAR CUDA, Pontiac GTO, Porsche 911 GT3 RSR, Porsche 997 GT2, Red Bull GTO, Spyker C8 Spyder ve Toyota Supra.