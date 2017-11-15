Yaşlanmayı geciktiren tedavi kanser ediyor!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener geçtiğimiz günlerde uzun ve sağlıklı bir yaşam için 8 aydır telomer tedavisi gördüğünü açıklayınca gündeme gelmişti. Artık kendini daha iyi ve genç hissettiğini söyleyen Sertab Erener, görme probleminin de azaldığını belirtmişti.

Gençleşme adına yapılan ve telomeraz etkinliğini artıracak terapi ya da tedavilerin vücutta kansere dönüşme potansiyeli olan polipler, vücutta henüz kanserleşmemiş büyük bir ben gibi yapıları kanserli hale getirme olasılığına sahip olduğu ortaya çıktı. Terapi, TA-65 adı verilen ve bitkiden saflaştırılan bir molekülü hap şeklinde bir besin takviyesi olarak sunuyor.

TA-65 telomeraz enziminin fonksiyonunu aktifleştiren bir molekül. İlaç olmayan bu haplara ulaşmak ve kullanmak çok kolay. Bu ilaçların ayda 800 ile 1000 lira arasında bir maliyeti olduğu söyleniyor. Henüz uzun dönem etkilerinin yeteri kadar araştırılıp kanıtlanmadı.