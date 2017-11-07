Yemeksepeti yepyeni özellikler ile güncellendi!

2015 yılında 589 milyon dolar karşılığında satılan Yemeksepeti, yıllardır online yemek siparişi konusunda rakiplerinin önünde yer alıyor. Sunduğu yenilikler ve üyelerinin doğum günlerinde hazırladığı videolu kutlama mesajları gibi jestler ile sadık bir kullanıcı kitlesine sahip olan Yemeksepeti, bugün mobil uygulamalarını yepyeni özellikler ile güncelledi.

Yemeksepeti 5.0 güncellemesi ile gelen yenilikler

Akıllı Arama Modülü: Yemeksepeti’nin yeni arama deneyimi ile yepyeni yemek seçeneklerini keşfedin. Aradığınız kelimelere en uygun restoranlar, mutfaklar, yemekler ve semtininizdeki kullanıcıların favori tercihleri karşınızda.

Daha Hızlı Sipariş: Yemeksepeti uygulaması aktif semtinizi kullanarak adres seçim aşamasını atlamanızı ve tek aşamalı sipariş onay süreci ile daha hızlı bir sipariş deneyimi yaşamanızı sağlar.

Sipariş Durum Göstergesi: Bu güncelleme ile siparişlerinizin durum bilgisi, Yemeksepeti uygulaması Ana Sayfa ve Canlı Yardım sayfasında görüntüleniyor olacak.

Pratik Restoran Bilgileri Görünümü: Telefonunuzun Force Touch özelliği sayesinde Restoran Listeleme sayfalarında gezinirken dilediğiniz restoran hakkındaki önemli bilgileri çabucak görebilirsiniz.

Önceki Siparişler Widget’ı: Artık uygulamanızı hiç açmadan bile önceki siparişlerinizin durumunu görebilir ya da seçtiğiniz bir siparişi anında tekrarlayabilirsiniz. Bu özelliği aktif etmek için iPhone ana sayfanızı sağa kaydırın ve çıkan modüldeki uygulamaların arasına bizi de ekleyin.

Güncellenmiş Arayüz Tasarımı: Kolaylaştırılmış navigasyon, görme engelliler için daha kuvvetli erişilebilirlik seçenekleri ve mükemmel bir Yemeksepeti deneyimi için daha fazla özellik.

Yemeksepeti Cüzdan Bakiye Yükleme: Şimdi web sitemizde olduğu gibi mobil uygulama üzerinden de Cüzdan hesabınıza bakiye yükleyebilirsiniz.

Gelişmiş Canlı Yardım: Şimdi Canlı Yardım ekibimizle yaptığınız görüşmeler, uygulama arka planda çalışırken bile, size göndereceğimiz bildirimler aracılığıyla devam edecek.