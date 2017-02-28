Yeni 3310’da Yılan oyunu nasıl görünüyor?

Bazı kişiler beğendi, bazıları ise ne gerek vardı dedi yeni Nokia 3310 için, birkaç gün önce Barcelona’daki MWC 2017 etkinliğinde tanıtıldı. Bir çok beğenen oldu ancak telefonların bu kadar geliştiği bir dönemde böyle bir telefon çıkarmak mantıklı mıydı? Bekleyip göreceğiz.

Ama tabiki yeni 3310 çok ucuza satılacak. 55 dolar fiyatla Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni Nokia 3310’un ülkemizde satılacağı kesin olmamakla birlikte eğer satılırsa 300-400 TL arasında bir fiyatla satılması bekleniyor. Nokia 3310’la bağdaşlaşmış olan ünlü Snake oyunu da yine yenilenmiş bir şekilde 2017 model 3310’la oynanabilecek.

Telefonun ekranı eskisine nazaran gelişmiş ve de renklendirilmiş olunca tabiki bundan Snake oyunu da etkilendi. Snake’in nasıl göründüğüne ve oynandığına dair bir oynanış videosu hazırlandı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.