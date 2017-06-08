Yeni 4K iMac parçalarına ayrıldı! Gizli özellik ortaya çıktı!

Teknoloji cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanını belirleyen iFixit ekibi, Apple'ın WWDC 17'de yenilediği 4K iMac modelini konuk etti. Yeni 4K iMac modelini parçalarına ayıran iFixit, Apple'ın etkinlik sırasında bahsetmediği ancak büyük bir yenilik olan bir özelliği keşfetti.

21.5 Retina 4K iMac modeli parçalarına ayrıldığında; işlemci ve RAM modülünün sonradan değiştirilebileceğini ortaya çıkardı. Normalde iMac modellerinde RAM ve işlemci konfigürasyonu satın alma sırasında seçiliyor ve Apple tarafından ana karta entegre ediliyordu. Daha sonra işlemci ve RAM değişim işlemi maalesef ki uygulanamıyordu.

Apple sonunda çok eleştirilen bu katı tutumundan vazgeçip, kullanıcıların ilerleyen dönemlerde kendilerinin özelleştirebileceği bir yapıya geçiş yapmış oldu. iFixit yeni 4K iMac'in tamir edilebilirlik puanına ise 10 üzerinden 3 puan verdi.

iFixit'in parçalarına ayırdığı 4K iMac modelini ilerleyen sayfalardan inceleyebilirsiniz.