Yeni Androidli Nokia telefonlar için tarih resmen açıklandı

Görünüşe göre LG, 26 Şubat'ta amiral gemisini tanıtacak tek firma olmayacak. Nokia da, 26 Şubat'ta etkinlik düzenlemeyi planlıyor ve bunun için davetiyelerini de gönderdi. HMD Global'in kontrolü altındaki teknoloji şirketi, Nokia 6'nın başarılı satışının heyecanını yaşıyor ve MWC 2017'de bir sonraki akıllı telefon modellerini duyuracak.

O gün tanıtılacak cihazdan hiç söz edilmese de, davetiyede davet edilenlerin "Nokia tüketici hikayesindeki bir sonraki heyecan verici bölüm hakkında bilgi almak" için gelmeleri gerektiği bildirildi. Nokia'nın, diğer orta özellikli telefonlara ek olarak, etkinlik sırasında bir amiral gemisi cihazı da tanıtması bekleniyor. Ayrıca, bir tablet cihazı başlatması da gündemde.

Son zamanlarda gelen sızıntılara göre Nokia’nın amiral gemisi modeli, Snapdragon 835 yonga seti ile gelecek Nokia 8 de denilen Nokia P1 olacak. Rus yayıncı Worket'e göre Nokia P1, Sharp Aquos XX3 adlı bir akıllı telefona dayanmaktadır. Bu telefon, Japonya'da yaklaşıkaltı ay önce piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte, yeni Nokia akıllı telefonu, Snapdragon 835 işlemci (Qualcomm'un en yeni üst uç yonga seti), 6 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama da dahil olmak üzere geliştirilmiş özelliklere sahip olacak. Ayrıca, 22,6 MP arka kameranın Zeiss sertifikalı olması beklenirken, telefonun gövdesinin toza ve suya dayanıklı IP57 sertifikaya sahip olacağı söyleniyor.



Diğer beklenen özellikler arasında, Gorilla Glass Glass 5 (piksel çözünürlüğü bilinmiyor ancak, büyük olasılıkla 1080x1920 veya 1440x2560) ile 5.3 inç ekran, parmak izi tarayıcı ve hızlı şarj özellikleri ile 3500 mAh pil içeriyor.



Nokia P1, Android 7 Nougat işletim sistemi ile çalışacak. Fiyatına gelince, telefonun 128 GB modeli için yaklaşık 800 $ ve 256 GB için 950 $'dan başlayacağı söyleniyor.



Bu bilgilerin resmi olmadığını, sızıntı ve söylentilerle geldiğini de belirtelim.