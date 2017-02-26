Yeni Batman oyunu geliyor!

Arkham serisi ile oyuncuların kalbini çalan Batman serisi, serinin yüz karası olarak görülen bugları ile meşhur Arkham Knight ile son bulmuştu. Yeni detaylara göre Arkham serisi devam edecek. Hiçbir bilgi henüz kesin olmamakla birlikte yeni oyunun adı Batman: Arkham Insurgency olacak, Arkham Origins oyunundan 3 yıl sonrasını konu alması beklenen oyun Arkham Knight ile aynı grafik motoruyla hazırlanıyor.

Batcave ve Wayne Manor oyunda bulunacak ve aynı zamanda şehir genelinde çeşitli terörist saldırılar olması nedeniyle GCPD'nin, Gotham'ın kontrolünü kaybettiği ve Batman'in Gotham’da adaleti sağlayacağı söyleniyor. Batmobile de oyunda yer alacak ve Arkham Knight’a nazaran çok daha gelişmiş bir oynanış sunacak. Daha da geliştirilen Batmobile özelliklerinin yanı sıra Batman’in de oynanabilirliğinde çeşitli gelişmeler olacak.

Maxie Zeus, Dollmaker, Killer Moth, Anarky, Two-Face, Blockbuster, Ventriloquist, Cornelius Stirk, Tweedledee and Tweedledum, Dusan al Ghul, Mad Monk, Dala, Riddler ve Joker gibi düşmanların olacağı oyunda ana kötü henüz belli değil. Oyunda Alfred, Barbara Gordon ve Lucius Fox da bulunacak.

Umuyoruz ki WB Games, Arkham Knight'taki hatalardan ders çıkararak bize en iyi Batman oyununu sunar.