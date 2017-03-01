Yeni bir Avatar oyunu geliyor!

Bu hafta gerçekleşen Game Developer Conference'de Ubisoft, yeni AAA - projesini duyurdu; Avatar! Yeni oyun, James Cameron'un Avatar evrenindeki Pandora gezegeninde geçecek. Oyunu Massive Entertainment geliştirecek ve Ubisoft yayınlayacak.

Dört filme daha kavuşacak olan Avatar evreni, ciddi bir şekilde genişleyecek. Massive Entertainment'ın kendi geliştirdiği Snowdrop ile, stüdyosunda tasarladığı prototip çalışmalarını görmesinin ardından bu firma ile çalışmayı kabul eden James Cameron, yeni oyun konusunda Massive Entertainment'a fazlasıyla güveniyor.

James Cameron, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Massive hakkında beni en çok etkileyen, ekibin bu proje için tutkusu ve Snowdrop motorunun gücü oldu. Ubisoft ve Massive Entertainment'ın Pandora'nın güzelliğini ve tehlikesini hayata geçirmek için doğru ortaklar olduğuna inanıyorum. dedi. Ancak oyun daha geliştirme evresinin başında ve ne zaman çıkacağı hakkında hiçbir bilgi bulunmamakta.