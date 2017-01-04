BlackBerry DTEK70 (Mercury) tanıtılmadan sızdırıldı

Yeni BlackBerry DTEK70 (Mercury) modeli olduğu iddia edilen yeni görseller sızdı. Sızıntı bir Weibo kullanıcısı tarafından yayınlandı ve cihazın siyah renkli varyantını hem önden hem de arkada gösteriyor.

Cihazın ön kısmı, aralık ayında sızdırılan canlı görsellerdeki görüntüleri doğruluyor. Ayrıca telefonun fiziksel klavye ile geleceği de TDL yöneticisi tarafından onaylanmıştı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, büyük bir kamera sensörü olduğunu görüyoruz. Hemen orta kısmına da BlackBerry’nin logosu belirgin bir şekilde yerleştirilmiş.

Özelliklere gelince, şimdiye kadar gelen bilgilere göre, 4.2 inç ekran, Snapdragon 625 işlemci, 3GB / 32GB bellek yapılandırması ve 3.400mAh pil özellikleri ile gelecek. Telefonun bugün CES 2017 kapsamında tanıtılması bekleniyor.