Yeni Cortex işlemciler tanıtıldı!

Computex’in PC üreticilerinin Intel CPU’larının en yeni ve iyi uygulamalarını sergiledikleri, Tayvan’ın en büyük teknoloji etkinliğinin başlamasına az bir zaman kala, Intel’in mobil pazardaki en büyük rakibi olan ARM, gelecek nesil CPU ve GPU’larıyla ilgili bazı önemli bilgiler paylaştı.

ARM Cortex-A75, mobil işlemci tasarımının amiral gemisi niteliğindeki bileşeni olarak nitelendiriliyor, alt modeli A73’e göre %22’lik performans artışı sunuyor. ARM’in şimdiye kadar tasarladığı orta seviye CPU’lar içinde en yüksek güç verimliliğine sahip olan yeni Cortex-A55 de ona katılıyor. Verimlilik iyileştirmeleri tahmin edilebilir nitelikte ancak yapay zekâyla ilgili yenilikler devrimseldir. Bu yeni işlemci birimleri yerleşik yapay zekâ ve otomatik öğrenme sistemlerinin zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlanmış ilk işlemci bileşenleri olarak nitelendirilmekte.

Üstelik artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi görevlerde performansın iyileştirilmesine yönelik getirilmiş güncellemeler de genişletilmiş ve daha da karmaşıklaştırılmış. Cortex-A75 ve Cortex-A55 CPU’lar, ARM’in Dynamiq CPU ilk merkezi işlem birimleri olma özelliğini taşıyor. Dynamiq CPU markasının seçilmesinin en büyük sebebi, Qualcomm gibi çeşitli yonga üreticileri için daha esnek tasarım seçeneklerini sunması gösteriliyor. Daha önce ARM, A7 sınıfından bir grup büyük CPU’nun, A5 sınıfından bir grup küçük CPU ile eşleştirilmesine izin veriyordu.

Yeni tasarım ise hem küçük hem de büyük CPU’lardan oluşan en fazla sekiz işlemciyi tekli veya karışık şekilde birleştirmeye olanak sağlıyor. ARM yeni yongalarıyla sadece otomatik öğrenme odaklı sistemleri güçlendirmeyecek, aynı zamanda otomatik öğrenme sistemlerinden de yararlanacak. Yeni tasarımlar sinir ağları algoritmalarını kullanan iyileştirilmiş dal öngörücülerinden yararlanacak, bu da veriyi önceden belleğe almayı ve genel performansı iyileştirecek. Cortex-A75’in iki haneli performans iyileştirmeleri sağlayacağı belirtiliyor.

ARM’in belirttiğine göre, tekil iş parçası performansı %20’ye varan artış gösteriyor, buna da saat frekansı başına komut verimliliğini iyileştirerek ulaşıyor. A75, A55’in 2.5 kat büyüklüğünde bir plakaya sahip ve daha çok altyapı, otomotiv ve mobil uygulamalar gibi alanlarda kullanılmak için geliştiriliyor. Bu da ARM’ın araştırmalarına göre popülaritesi giderek artan yüksek bağlılık dereceli oyunlar, aynı zamanda VR ve AR gibi teknolojiler için ARM’ın yüksek performanslı çekirdeği yoğun şekilde kullanılacak.

Cortex-A75 ve A55 tasarımları 2016’nın sonunda ARM’ın iş ortaklarına dağıtılmaya başlanmıştı. Yani, üreticilerin elinde son birkaç aydır ne yapacaklarına karar verecekleri bileşenler bulunuyor. ARM, en yeni tasarımlarıyla çalışan mobil cihazların çıkışı için en mantıklı zaman olarak 2018’in ilk çeyreğini gösteriyor. Bununla birlikte şirket Çin hızı olarak tanımladığı yeni bir fenomenin farkında olduğunun altını çiziyor. Söz konusu terim, Çinli telefon üreticilerinin tasarımlarını ürünlerine en hızlı şekilde aktarmasına getirilen bir tanımlama.