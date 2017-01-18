Yeni Galaxy S8 Plus sızıntısı, en iyi özelliklerini ortaya koyuyor

Geçtiğimiz hafta gördüğümüz birkaç Galaxy S8 kılıfı sızıntısından sonra, yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan Galaxy S8 Plus'ın bazı özelliklerine daha fazla ışık tutuyor. Galaxy S8’in büyük sürümünün bu Galaxy S8 Plus olacağı söyleniyor.

Bu sefer, Galaxy S8 Plus için özel olarak tasarlanmış gerçek bir kılıfın neye benzediğine bakıyoruz. Aksesuar, telefonun parmak izi sensörü, kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve kalem gibi bazı temel özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler veriyor.

Aşağıda inceleyebileceğiniz görüntü online mağaza MobileFun tarafından elde edilmiş. Kılıfın alt tarafta hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve S Pen kalemi için üç açıklık kolayca gözlemlenebilir. MobileFun, büyük açıklığın bir kalem tarafından kullanılacağını ve Galaxy S8 Plus'ın kendi S Pen kalemine sahip olacağını söyledi.

Daha önce duyduğumuz söylentilerde bu şekilde ancak, bu kılıfla ilgili küçük bir sorun var. Galaxy S8’de olması beklenen USB-C için herhangi bir şarj portu açılışı yok. MobileFun, bunu Galaxy S8'in kablosuz şarj desteğine sahip olacağı yönündeki bir onay olarak görüyor. Ancak, Samsung'un USB-C bağlantı noktasını tamamen kaldırmak kadar cesur olması ihtimal dahilinde değil. Çünkü telefonu bilgisayara veya bir monitöre bağlamak için bu bağlantı noktasına ihtiyaç olacak.

S Pen'e ait olduğu düşünülen açıklığın, USB-C'ye ait olma olasılığı daha yüksek. Şimdiye kadar gelen diğer sızıntıların öne sürdüğü iddialar da bu yöndeydi.

Üst taraftaki açıklığa gelince, muhtemelen ikinci bir hoparlör için. Tabii ki bu açıklık USB-C bağlantı noktası için değilse, tabanda bir S Pen girişi var demektir. Kılıf ayrıca, Galaxy S8 Plus'da daha önce olacağı söylenen çift arka kamera olmadığını da gösteriyor.

Dahası, telefonun arka kısmında bir parmak izi tarayıcı özelliği olmadığı da görülüyor. Bu da parmak izi tarayıcının ekrana entegre edileceği söylentilerini doğruluyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın ekran boyutu ve pil boyutu farklılıkları dışında aynı olması bekleniyor.