Yeni iOS 11 Beta'nın duvar kağıdı burada!

Apple, yeni mobil işletim sistemi iOS 11’i resmen duyurdu ve işletim sisteminin ilk beta sürümünü de geliştiricilere sundu. Beta sürümünün yayınlanması ile özellikleri de keşfedilmiş oldu.

iOS 11, birçok yeni özellik ve en önemlisi yenilenmiş bir Kontrol Merkezi, yeni bir dosya yöneticisi uygulaması ve süper şarjlı Siri ile devrim niteliğinde bir güncelleme yerine bir evrim gibi görünüyor.

Ayrıca yeni işletim sistemi yeni duvar kağıtları ile birlikte geldi. Bu, iOS Beta 10.3.3 ile birlikte gelen önceki üç yeni duvar kağıdını süsleyen aynı temaya uyum sağlıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, aynı temalara dayalı tüm duvar kağıtlarını inceleyebilirsiniz. iOS 11 Beta birinci sırada yer alıyor.