iPad Pro’lar Turkcell’de satışa sunuldu

Oldukça iyi özellikler ve gelişmiş teknolojiler sunan 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro’yu bugünden itibaren www.turkcell.com.tr adresinden satışa çıkaran Turkcell, finansman şirketi Turkcell Finansman A.Ş’nin sunduğu Financell desteğiyle 36 ay taksit imkanı sağlıyor. Turkcell’in güçlü 4.5G şebekesi üzerinden internete bağlanan kullanıcılar yeni iPad Pro’lara avantajlı tarifelerle sahip olacak.

Turkcell’in yüksek hızlı 4.5G şebekesi ile iPad Pro’nun desteklediği LTE bantları ve diğer hızlı hücresel şebeke teknolojileri bir araya gelince Turkcell’liler en zorlu işleri bile her an, her yerde yapabilir hale geliyor. Yüksek mobil bağlantı hızları sunabilen LTE Advanced’i destekleyen 9.7 inç iPad Pro, piyasadaki en fazla LTE bandını destekleyen tablet olma özelliğine sahip.

4K video çekebilen 12 megapiksel iSight kamera

9.7 inç iPad Pro’nun ekranı True Tone teknolojisine sahip olup yeni dört kanallı algılayıcıları sayesinde ortamdaki ışığı algılayarak ekranın beyaz dengesini daha doğal ve doğru görünecek şekilde değiştiriyor. Böylece iPad ekranındaki beyaz renk, gerçek bir beyaz kâğıt gibi görünüyor. Sadece 6,1 mm kalınlığında ve 450 gramdan hafif olan 9.7 inç iPad Pro’da 4K video çekebilen üstün nitelikli 12 megapiksel iSight kameraya, geliştirilmiş 5 megapiksel FaceTime HD ön kamera eşlik ediyor. iPad Pro modellerinde grafik performansı açısından birçok dizüstü bilgisayara ve konsola rakip olacak düzeyde 64 bit A9X çip yer alıyor. Bu güçlü işlemci, hem 9.7 inç hem de 12.9 inç iPad Pro’larda tam günlük pil ömrü sunuyor. Dört hoparlörlü ses sistemi ise güçlü, net, zengin ve Turkcell’de satışta olan iPad Air 2’nin iki katı yüksekliğe ulaşan stereo ses çıkışı sunuyor.

Apple Pencil ve Smart Keyboard yakında Turkcell’de

iPad Pro’ya olağanüstü bir hassasiyet ve işlevsellik kazandıran Pencil ve Smart Keyboard aksesuarları yakında Turkcell’de satışa sunulacak. iPad Pro için Apple Pencil, çizim yapmayı son derece akıcı ve doğal hale getiriyor, illüstrasyon ve ayrıntılı 3B tasarım gibi işlerde hassaslık sunuyor. Üzerindeki lightning bağlantı noktası sayesinde Apple Pencil’ı eşleştirmek ve şarj etmek hem hızlı hem de basit. Apple’ın yeni Smart Keyboard aksesuarı ise tam boyutlu bir klavyeyi ince, dayanıklı ve her yere taşınabilir bir tasarımla sunularak iPad Pro’nun işlevselliğini artırıyor. Ayrı bir aksesuar olarak satılan Smart Keyboard, iPad Pro’nun yenilikçi Smart Connector portuna bağlanarak ayrı bir pil, açma-kapatma düğmesi, Bluetooth eşleştirme gibi ihtiyaçları ortadan kaldırıyor.