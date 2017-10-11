Yeni iPhone'un tasarımı nasıl olacak?

Apple, yaklaşık 4 yıldır yani iPhone 6'dan bu zamana hep aynı iPhone tasarımı ile karşımıza çıkmıştı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta da tasarım çizgisini değiştirmeyen Apple, iPhone X ile tüm tasarımı baştan yazmıştı. Apple'ın neden yıllardır yeni bir tasarım ile karşımıza çıkmadığı soruları, bugün Jony Ive'ın röportajı ile cevaplanmış oldu.

Jony Ive, vermiş olduğu röportajda, iPhone X'in tasarımı üzerinde 2 yıldan fazla süredir çalıştıklarını ve ortaya çok başarılı bir tasarımın çıktığını dile getirdi. Apple'ın tasarım şefi Jony Ive, iPhone X'in yen bir devrin başlangıcı olduğunu bir sonraki iPhone modellerinin tasarımları ile fark yaratacağını belirtti.

Jony Ive'ın açıklamalarında; temassız kullanılan bir yapıdan bahsediliyor. Temassız yapının henüz nasıl çalışacağı bilinmiyor. Siri, makine öğrenimi ve yapay zeka üzerinde yoğunlaşan Apple'ın, 2-3 yıl sonraki iPhone modellerinde bu yeni teknolojilerini kullanması ve iPhone'a dokunmadan tüm işlemleri yapabileceğiniz söyleniyor.