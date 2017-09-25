Yeni iPhone'unuz için indirmeniz gereken ilk 17 uygulama

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için indirmeniz gereken ilk 17 uygulama.

25/09/2017 17:30

Eğer bir iPhone 8 veya iPhone 8 Plus almayı başardınız, bu telefonlarla ilgili ilginç şeylere ihtiyacınız olacaktır.

Tech Insider çalışanları Apple'ın süperfonunun gücünü ve potansiyelini gösteren favori uygulamaları seçtiler. 

Bu uygulama listesi, en iyi tablolarda bulabileceğiniz bariz seçenekleri ve kullandığımız ve sevdiğiniz daha az bilinen yazılımları içeriyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Foursquare, yeni noktalar bulmak ve orada bulunanlardan yorumları okumak için en iyi uygulamadır.

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Foursquare App Store'da ücretsizdir 

 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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