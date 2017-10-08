Yeni kamera kralı Google Pixel 2 ile çekilmiş fotoğraflar!

Google, birkaç gün önce resmi olarak tanıttığı yeni Pixel 2 serisindeki kameranın nasıl olduğuna ilişkin birkaç örnek verdi ancak, bugün Google Kamera Ürün Yöneticisi Isaac Reynolds sayesinde tam boyutlu ve düzenlenmemiş resimleri görebiliriz.

Orijinal Pixel, HDR+ teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde inanılmaz dinamik aralıklarla görüntüler üreten kamera ile mobil fotoğrafçılık için yeni bir standart belirledi. Pixel 2 daha da geliştirildi ve daha önce yalnızca daha hızlı odaklama için kullanılan bir teknoloji olan çift pikselli tek bir kamera kullanarak yeni bir Portre modu sunuyor.

Dinamik aralık, inanılmaz renk dengesi, uygun beyaz dengesi ve gerçekten akıl almaz Google Pixel 2 fotoğraflarının genel görünüşü oldukça etkileyici. Bu görüntüler açıkça profesyoneller tarafından çekiliyor ve zekice uyarlanıyor ancak, kalite gerçekten özel bir şey.

Pixel 2 kamerasının nasıl fotoğraflar çektiğini merak ediyorsanız, aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.