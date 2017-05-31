Yeni Lenovo Legion Y520 tanıtıldı!

Lenovo, oyuncuların karşısına Legion Y520 modeli ile çıktı. Intel'in yeni işlemcisi ve Nvidia'nın GTX 1xxx serisi ekran kartı ile donatılan Lenovo Legion Y520, oyunculara üst düzey bir performans sunmayı hedefliyor.

Lenovo Legion Y520'de 7. Nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti grafik ve hibrid depolama özellikleri ile geliyor. Legion Y520'de yüksek ses kalitesi için de Dolby Audio Premium ile 2 x 2W Harman hoparlörler de yer alıyor.

Extreme Cooling ile ısınma sorununa son

Yalnızca 2,5 kg’lık alüminyum gövdesi ve 2,58 mm’lik tasarımıyla hem ince, hem de hafif bir oyun bilgisayarı olarak rahatça taşınabilen Legion Y520, siz istediğiniz yerde oyununuzu oynarken, stratejik olarak tasarlanmış fan ve havalandırma kanallarıyla ısı ile savaşmak için tasarlandı.

Grafik kartı ve işlemcilerin yakınında bulunan bu fan sistemi sıcak havayı iterken, termik havalandırma panoları da sıcaklığı dışarı atıp ortadan kaldırıyor. Ayrıca ek soğutma gerektiren oyunlarınız için Lenovo’nun özel olarak geliştirdiği Extreme Cooling özelliğini kullanabilir, saatler boyu süren oyunlarda bile ısınma sorunu yaşamadan oyunun tadını çıkarabilirsiniz.