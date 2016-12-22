Yeni MacBook için MagSafe aksesuarı üretiliyor!

Apple, geçtiğimiz ay yeni MacBook modellerini tanıtmıştı. Son dönemlerde almış olduğu kararlar ile Port düşmanı olarak tasvir edebileceğimiz Apple, MacBook modellerinde yer alan ve birçok kullanıcı tarafından çok sevilen MagSafe'i kaldırmış bunun yerine USB Type-C'ye yer vermişti. MagSafe'in mıknatıslı yapısı sayesinde saniyeler içerisinde şarj girişi MacBook'a bağlanabiliyordu.

MagSafe'i yeni MacBook modellerinde kullanmak isteyenler için Kickstarter üzerinden çok güzel bir proje başlatıldı.

MagNeo isminde başlatılan yeni MacBook için MagSafe projesi sayesinde; şarj aletindeki USB Type-C'nin ucuna ve MacBook'a adaptör takarak standart kabloyu MagSafe gibi kullanabiliyorsunuz. MagNeo adaptörüne sahip olmak için 29 dolar bağış yapmanız gerekiyor. Projenin hayata geçmesi için 35.000 dolar toplanması gerekirken şimdiden 20.000 dolar bağış toplanmış durumda.

MagSafe'in Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.