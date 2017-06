Yeni Need for Speed Payback oyunu hakkında detaylar!

Hurdadan Canavara: Need for Speed Payback'de yaptığınız her şeyin merkezinde arabanız var. Race, Drift, Off-Road, Drag ve Runner olmak üzere her biri birbirinden farklı beş yarış klasmanında aracınıza sonu gelmez performans ayarları çekin ve tüm yarış, görev ve meydan okumalarda rakiplerinize zor anlar yaşatın. Dünyanın farklı yerlerinde kaderine terk edilmiş arabaları keşfedin ve hayalinizdeki mükemmel arabayı inşa edin. Yedek parça piyasasındaki en gösterişli parçaları kazanın, satın alın, toplayın ve birden çok arabayı modifiye ederek mükemmel sürüş makineleri yaratın. Bu sürüş aksiyonunu sonuna kadar yaşayın: Oynanabilir üç farklı karakterle her an aksiyon dolu bir maceraya atılın; bu üç karakterin her biri birbirinden farklı, ancak hepsinin amacı aynı. Tyler, Mac ve Jess tüm zıtlıklarına karşın mücadeleyi dengelemek için bir araya geliyor ve karteli devirecek olan son yarışa katılıyor. Yüksek bahis rekabeti: Her şeyiyle yepyeni riske karşı ödül oyun deneyimiyle, hızınızı alın ve kazanın. Yüksek gerilimli polis kovalamacaları geri döndü; kaybedecek çok şey var. Campaign etkinliklerinde şöhretinizi riske atarak Autolog önerileri aracılığıyla arkadaşlarınıza veya potansiyel rakiplerinize meydan okuyun ya da klasik çevrimiçi puan tablolarında üst sıralar için yarışın. Oyun 10 Kasım 2017'de piyasaya sürülecek!

Dünyanın en çok satan video oyunu serilerinden biri olanile bomba gibi bir dönüş yapıyor.’nin yer altı dünyasında, bir ihanetle bölünen ekibiniz, şehirdeki kumarhanelere, suçlulara ve aynasızlara hükmeden karteli, devirmek için intikam arayışıyla tekrar bir araya geliyor. Bu yozlaşmış kumarcılar cennetinde bahisler yüksek oynanır ve kartel her zaman kazanır.ve’in dünyasına dalın, birbirinden zorlu ve farklı etkinliklerde araba kullanın.yer altı dünyasının saygısını kazanıp karteli devirecek o son yarışta yer almak için her sürücünün yarışlara katılması, görevleri tamamlaması ve meydan okumalara karşılık vermesi gerekiyor. Yaptığınız her şeyin merkezinde arabanız yer alır. Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü performansa ve görsel modifikasyonlara sahip özgün araçlar tasarlayın. Efsanevi polis kovalamacalarının hararetinden güç bela sıyrılırken aracınızın sınırlarını zorlayın. Yollarda ya da kanyonların, çöllerin, dağların ve şehrin ortasında rakiplerinizle kafa kafaya yarışın. Akıl almaz soygun görevleri ve muhteşem araba mücadelelerinden, dudak uçuklatacak manzaralara kadar her şeyiyle adrenalin dolu sürüş aksiyonu, sizlere heyecandan koltuğunuzda duramayacağınız anlar yaşatacak.